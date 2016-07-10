Москва, 19 апреля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Погиб корреспондент «Известий» Семён Ерёмин, сообщает издание 19 апреля в своём Telegram-канале.

Кадр видео. с сайта «Известия»

В «Известиях» отметили, что Ерёмин являлся одним из лучших военных корреспондентов в России. Он много работал на разных направлениях спецоперации.

Свои репортажи он вёл с Мариуполя, Азовстали и Марьинки (ДНР). Ерёмин впервые с начала спецоперации снял сюжет о применении снарядов «Краснополь».

Кроме того, он первым сделал репортажи о беспилотниках «Ланцет», системе «Солнцепёк» и расчётах FPV-дронов. Он также вместе с ротацией штурмовиков вошёл в освобожденную российскими военными город Волноваху (ДНР).

За время работы в зоне спецоперации военкор ни раз рисковал жизнью. Так, под Угледаром (ДНР) в августе 2022 года он попал под обстрел миномётчиков ВСУ. После в украинских соцсетях нашли видеозапись, которая доказывала факт того, что украинские военные намеренно убивают российских журналистов.

Ерёмин работал специальным корреспондентом в «Известиях» с 2017 года.