Москва, 10 июля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Установлена личность мужчины, чей труп был найден в спальном мешке в Москве-реке. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что убитый выстрелом в голову мужчина, чей труп был завязан в спальный мешок и выброшен в Москву-реку, был личным водителем учредителя сети ресторанов «Шеш-Беш».

Следствие не исключает, что причиной убийства могли стать разногласия в бизнесе. Скорее всего, мужчина был убит киллером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне случайный прохожий увидел в Москве-реке в районе Лужнецкой набережной спальный мешок. Когда спасатели вытащили его, внутри был обнаружен труп мужчины, убитого выстрелом в голову. Он был одет в солидный синий костюм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Идет расследование.