Махачкала, 10 июля, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В Дагестане группа неизвестных напала на отдыхающих молодых людей, убили двоих из них и похитили автомобиль. Об этом сегодня, 10 июля, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Лес

Сообщается, что убийство было совершено вечером 9 июля в селе Сергокала, расположенном в 60 километрах от Махачкалы.

Группа молодых людей отдыхала в лесном массиве, когда к ним подошли вооруженные неизвестные. Они убили двух молодых людей и забрали их автомобиль «Мерседес». Предположительно, нападавшие взяли в заложники одного или двух человек.

Не исключается, что нападавшие могли быть участниками бандподполья, которые накануне угнали ещё один легковой автомобиль, а затем бросили его.

Уточняется факт, что один из убитых — бывший сотрудник полиции. Ведется поиск преступников.