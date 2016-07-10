Чебоксары, 10 июля, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В столице Чувашии в результате пожара пострадала семья. 42-летняя женщина и её малолетняя дочь погибли, 43-летний супруг получил ожоги. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Пламя

Пожар произошёл 10 июля в Чебоксарах около 01:00 часа. Горел частный деревянный дом по улице Привосточной. После тушения пожара были обнаружены тела проживавших там 42-летней женщины и её малолетней дочери, чей возраст в настоящее время уточняется. С множественными ожогами госпитализирован 43-летний муж погибшей женщины, который спал на веранде и успел выбежать на улицу.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Дом полностью уничтожен. Проверяются различные версии возникновения пожара, одна из них — неосторожное обращения с огнём при курении.

По данному факту проводится доследственная проверка, произведен осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в Аликовском Чувашии при пожаре погибла семья из Чебоксар — семеро человек. Скончались женщина 1981 года рождения, её сожитель и двоюродный брат (1981 и 1985 годов рождения), а также четверо детей погибших гражданских супругов — две девочки (2007 и 2008 годов рождения) и два мальчика (2009 и 2015 годов рождения). Как следует из материалов уголовного дела, вечером 7 мая они приехали из Чебоксар в село Русская Сорма — в дом, где ранее проживала бабушка погибшей женщины. Здесь они затопили печь, в результате произошёл пожар. Полностью уничтожены дом и надворные постройки, огонь перешёл и на расположенные по соседству хозяйственные постройки. По данному факту возбуждено уголовное дело.