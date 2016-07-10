Дамаск, 10 июля, 2016, 09:10 — ИА Регнум. В Сирийской Арабской Республике боевики из террористической группировки «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России) сбили вертолет Ми-25 с российским экипажем. Об этом накануне, 9 июля, сообщала пресс-служба министерства обороны России.

U.S. Army Photo Тяжелый противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW ВС США

Двое российских военных летчика-инструктора — Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин находились на борту вертолета Ми-25 (экспортный вариант Ми-24). Боевая машина с боекомплектом находилась в провинции Хомс.

В этот период восточнее Пальмиры (Тадмор) большой отряд боевиков ИГ атаковал позиции сирийской правительственной армии. Боевики, прорвав оборону, начали быстро продвигаться вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот. Экипажу Ми-25 пришлось вступить в бой. Когда боевая машина израсходовала боекомплект, при развороте на обратный курс вертолет был подбит огнем с земли. Ми-25 рухнул на территории, подконтрольной сирийской армии и взорвался. Весь экипаж погиб.

По данным «Интерфакса», ссылающегося на военный источник, Ми-25 был сбит из американского тяжелого противотанкового ракетного комплекса TOW. Каким образом этот комплекс попал к террористам предстоит установить.