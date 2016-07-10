Сухум, 10 июля, 2016, 08:36 — ИА Регнум. В Абхазии началось голосование на референдуме по вопросу проведения досрочных президентских выборов. Сегодня, 10 июля, в стране открылся 151 избирательный участок.

Вячеслав Денисов. В абхазской деревне

По абхазским законам референдум будет считаться состоявшимся, если на нем проголосуют более 50% избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии Абхазии в списки для голосования на референдуме внесены около 128 тысяч человек.

Голосовать на референдуме можно будет только по паспорту гражданина Абхазии и на участке по месту прописки.

Нынешний референдум был инициирован в марте этого года. Инициативная группа подала в ЦИК документы с требованием провести референдум о доверии нынешнему президенту Абхазии Раулю Хаджимбе. Вопрос на референдуме звучит так: «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента республики Абхазия?».

Референдум проходит на фоне обострения внутриполитической борьбы в Абхазии. 5 июля митинг оппозиции перерос в столкновения с полицией. Оппозиция требовала перенести референдум на осень, а также открыть избирательные участки в России.