Москва, 10 июля, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение допустить российскую легкоатлетку Дарью Клишину, которая выступает в прыжках в длину, к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также других международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба IAAF.

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«Совет IAAF по допингу согласился с тем, что Клишина соответствует критериям для участия в международных соревнованиях», — сказано в сообщении ассоциации.

Также IAAF сообщает, что в ассоциацию поступили заявки от 136 российских легкоатлетов, которые заявляют, что не нарушали антидопинговых правил и требуют разрешить им участвовать в международных соревнованиях и Олимпиаде.

Напомним, 17 июня IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за допинговых скандалов. Это привело к тому, что все российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований.

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение IAAF, однако заявил, что ассоциация может снять дисквалификацию с российских легкоатлетов в индивидуальном порядке, и они смогут принять участие в Олимпиаде под российским флагом.