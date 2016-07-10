Канберра, 10 июля, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Лидер Лейбористской партии Австралии Билл Шортен признал поражение на парламентских выборах. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает АВС.

CPSU/CSA Билл Шортен

Парламентские выборы прошли в Австралии 2 июля. Окончательно голоса до сих пор не подсчитаны — обработаны только 79,6% бюллетеней.

По предварительным данным победу может праздновать Либерально-национальная коалиция (ЛНК) во главе с Малкольмом Тернбуллом, которая получает 74 места в парламенте. Лейбористы могут рассчитывать на 66 мест. Чтобы сформироваться, правительству большинства нужно получить 76 мест.

Тем не менее Шортен заявил, что Лейбористская партия потерпела поражение. «Я разговаривал с господином Тернбуллом и поздравил его», — сказал он.