Кито, 10 июля, 2016, 07:05 — ИА Регнум. В субботу, 9 июля, власти Эквадора депортировали из страны 29 мигрантов, прибывших из Кубы. Об этом стало известно из сообщения министерства внутренних дел южноамериканской республики, пишет ТАСС.

Michael Nielsen Кубинская женщина

Ранее 29 кубинских мигрантов обратились в посольство Мексики за помощью. Они просили предоставить им визы и помочь добраться до американской границы.

Среди почти 30 мигрантов 20 — мужчины, девять женщины, говорится в сообщении МВД Эквадора. Мигранты не смогли «предоставить законного обоснования своего дальнейшего пребывания в Эквадоре», за что их выдворили из страны.

Другим 22 кубинцам разрешили остаться в южноамериканской стране. Сейчас судьба еще 69 граждан Кубы решается, власти Эквадора сообщат о своем решении в ближайшее время, говорится в сообщении МВД страны.

Кубинцы, которые сумели добраться до США, могут получить ускоренный вид на жительство и ряд других льгот в Соединенных Штатах. Такая возможность предусмотрена, согласно принятой Вашингтоном политики. В результате в 2015 году поток мигрантов с Острова Свободы в США увеличился на фоне налаживания отношений между странами.

Однако добраться до Штатов кубинцам если и удается, то совсем не просто. Так, в конце июня текущего года сотни мигрантов из Кубы обратились к посольству Мексики в столице Эквадора, чтобы попросить о помощи с переправкой в США. Люди просили предоставить им гуманитарные визы и авиатранспортную помощь, чтобы добраться до США. Но власти Эквадора разогнали мигрантов, и теперь строго следят за тем, кто находится на территории страны нелегально.