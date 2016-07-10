Власти Эквадора депортировали на родину почти 30 кубинских мигрантов
Кито, 10 июля, 2016, 07:05 — ИА Регнум. В субботу, 9 июля, власти Эквадора депортировали из страны 29 мигрантов, прибывших из Кубы. Об этом стало известно из сообщения министерства внутренних дел южноамериканской республики, пишет ТАСС.
Ранее 29 кубинских мигрантов обратились в посольство Мексики за помощью. Они просили предоставить им визы и помочь добраться до американской границы.
Среди почти 30 мигрантов 20 — мужчины, девять женщины, говорится в сообщении МВД Эквадора. Мигранты не смогли «предоставить законного обоснования своего дальнейшего пребывания в Эквадоре», за что их выдворили из страны.
Другим 22 кубинцам разрешили остаться в южноамериканской стране. Сейчас судьба еще 69 граждан Кубы решается, власти Эквадора сообщат о своем решении в ближайшее время, говорится в сообщении МВД страны.
Кубинцы, которые сумели добраться до США, могут получить ускоренный вид на жительство и ряд других льгот в Соединенных Штатах. Такая возможность предусмотрена, согласно принятой Вашингтоном политики. В результате в 2015 году поток мигрантов с Острова Свободы в США увеличился на фоне налаживания отношений между странами.
Однако добраться до Штатов кубинцам если и удается, то совсем не просто. Так, в конце июня текущего года сотни мигрантов из Кубы обратились к посольству Мексики в столице Эквадора, чтобы попросить о помощи с переправкой в США. Люди просили предоставить им гуманитарные визы и авиатранспортную помощь, чтобы добраться до США. Но власти Эквадора разогнали мигрантов, и теперь строго следят за тем, кто находится на территории страны нелегально.