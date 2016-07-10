Вашингтон, 10 июля, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Испания останется надежным союзником Соединенных Штатов, несмотря на то, какое правительство может оказаться у власти, уверен американский лидер Барак Обама. Об этом он заявил в интервью газете El País.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также президент США сообщил, что надеется на то, что в будущем Испания сохранит «приверженность прочным отношениями с США и Европой». По словам Обамы, необходимо, чтобы испанские власти продолжали поддерживать борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство», а также продолжали защищать вместе с НАТО интересны обеих сторон.

«Испания — надежный союзник в НАТО. Мы очень благодарны за все те десятилетия, в течение которых она принимает наши вооруженные силы, мы важные торговые партнеры. Поэтому США намерены поддерживать отношения с сильной и единой Испанией», — подчеркнул Барак Обама.

Напомним, что 20 июня в Испании состоялись досрочные выборы в парламент, победу на которых одержала правящая Народная партия, которую возглавляет исполняющий обязанности премьера страны Мариано Рахоем. Однако теперь довольно проблематично проходят переговоры о создании коалиции для утверждения Рахоема на посту главы кабинета.

Сегодня, 10 июля, президент США Барак Обама проведет встречу с королем Фелипе VI, а также с главой Народной партии Мариано Рахоем, лидерами трех других ведущих партий страны. Для этого американский лидер прибыл в Испанию вечером в субботу, 9 июля.