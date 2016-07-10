Лондон, 10 июля, 2016, 05:58 — ИА Регнум. После выхода в субботу, 9 июля, нового фильма телеканала ARD и британского издания The Sunday Times о применении допинга легкоатлетами Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) инициировало расследование. Об этом стало известно из сообщения на сайте организации.

Бег. Олимпийская легкоатлетическая дисциплина

В новом расследовании речь идет о легкоатлетах из Кении. Журналистам, проводящим расследование, удалось посетить известный тренировочный центра в Итене, где были обнаружены пустые контейнеры и упаковки из-под ЭПО, использованные шприцы. Также один из представителей СМИ, представившись спортсменом, начал беседу с врачом центра. В результате разговора выяснилось, что медицинский сотрудник поставлял допинговые средства более 50 спортсменам, в числе которых были и трое британцев.

После того, как документальный фильм был показан, в UKAD заявили, что подозрения авторов киноленты вызвали серьезную озабоченность у организации, и теперь представленные факты будут проанализированы. Так, было начало расследование.

Что касается британских спортсменов, то, как заявили в UKAD, многие представители Соединенного Королевства, действительно, тренируются за границей. Антидопинговое агентство Великобритании не имеет права запретить спортсменам проводить тренировки за пределами своей страны, однако организация настоятельно рекомендовала спортивным федерациям и самим спортсменам «оценивать риски при выборе того или иного места подготовки», а также сообщать организации о любых проблемах.

Ранее телеканал ARD уже показывал несколько фильмов. В том числе киноленты, в которых утверждалось, что легкоатлеты из РФ якобы массово применяют допинг. В результате на основании приведенной в фильме информации WADA начато расследование, а членство российской легкоатлетической федерации было приостановлено на неопределенный срок.