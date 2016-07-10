Токио, 10 июля, 2016, 05:30 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июля, в Японии в 7:00 по местному времени (1:00 по московскому) начались выборы в верхнюю палату парламента страны. Об этом сообщает телеканал NHK.

Wiiii Парламент Японии

На этом этапе выборов будет переизбираться 121 представитель палаты сроком на шесть лет. Всего в органе — 242 места, претендентов — 389. Для избирателей с 7:00 по местному времени работают 32 округа.

Что касается политической направленности кандидатов, то большая часть депутатов (116 человек) придерживаются Либерально-демократической партии, ее возглавляет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На втором месте (64 человека) — Демократическая партия. Далее — партия Комэйто.

В преддверии выборов были проведены опросы, в результате которых выяснилось, что наибольшую поддержку народ оказывает, как и раньше, правящей в Японии Либерально-демократической партии.

Интересно, что в марте текущего года вторая по популярности в Японии Демократическая партия объединилась с Партией инновации. Объединение назвали Демократическо-прогрессивной партией (Минсинто). В составе — 156 законодателей, однако этого мало, чтобы обогнать ЛДП.