Нью-Йорк, США, 10 июля, 2016, 05:06 — ИА Регнум. В субботу, 9 июля, на самой знаменитой площади Нью-Йорка Таймс-сквер состоялся митинг против агрессивной политики США и НАТО в отношении РФ и других стран. Об этом сообщают РИА Новости.

Советский плакат

Акция была направлена против расширения НАТО в то время, как 8 июля стартовал саммит Североатлантического Альянса в Варшаве. В протестах приняло участи более 200 человек. Многие из них держали в руках плакаты с надписями «НАТО, убирайся из Восточной Европы», «Остановите войны в стране и за границей» и так далее. Участники акции требовали смягчить политику альянса в отношении России и Китая.

Один из руководителей американской Объединенной национальной антивоенной коалиции Джо Ломбардо заявил, что саммит НАТО в Варшаве направлен на расширение альянса, в то время как протестующие уверены, что организация должна расширяться. Более того, по словам Ломбардо, НАТО создавали для противостояния СССР, однако этой страны больше нет. Следовательно, и необходимость в альянсе отпадает.

Акции протеста против политики НАТО, направленной на расширения, проходили также в Варшаве, где и проходит сам саммит. В городе состоялись две демонстрации, в которых принимал участие около 200 человек. Участники митинга прошлись мимо посольства США, скандируя: «Нет — базам НАТО!», «Нет — гонке вооружений!». Первая акция протеста проходила в актуальном центре Варшавы, вторая — в историческом центре.