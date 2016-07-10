Минск, 10 июля, 2016, 04:36 — ИА Регнум. Минск прекратил поставки товаров животного происхождения в РФ. Белорусская сторона приостановила выдачу ветеринарных сертификатов на продукцию девяти предприятий, которые производят корма для животных и продукцию животного происхождения, предназначенную на экспорт в Россию. Об этом стало известно из сообщения на сайте Россельхознадзора.

Говядина

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора с 9 июля 2016 года приостановил выдачу ветеринарных сертификатов на продукцию, предназначенную на экспорт в Российскую Федерацию, таких предприятий, как «САРИЯ», ЗАО «Экомол Агро», ОАО «Молоко», ОАО «Оршанский молочный комбинат», ООО «Белэкотехника», ООО «Агропродукт» филиал «МЭЗ», ЧПТУП «Тивайтл», ООО «БилтонгФуд», ООО «ГурманФуд».

Соответствующая мера последовала после просьбы Россельхознадзора — запретить поставку кормов с некоторых предприятий из-за выявления в их продукции незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. Более того, ведомство порекомендовало вовсе не выдавать сертификаты двум предприятиям, поставляющим мясо, из-за нарушения ветеринарных правил.

Подобный случай в российско-белорусских торговых связях происходит не первый раз. Например, в июне текущего года Белоруссия на время прекратила ввозить курятину с нескольких своих предприятий в Россию из-за нахождения в продукции палочковидной бактерии, хинолонов и сальмонелл.