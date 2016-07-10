Даллас, США, 10 июля, 2016, 04:10 — ИА Регнум. В Далласе на сотрудников правоохранительных органов могут быть совершены нападения, об этом неизвестные донесли в департамент полиции, сообщил в субботу, 9 июля, местный телеканал CBS.

Marcela Полиция США

Были сделаны анонимные сообщения, в которых говорилось о том, что атаки на полицейских якобы могут быть совершены по всему городу. После этого было принято решение о том, чтобы закрыть штаб управления полиции.

Также на место прибыл спецназ. Согласно данным телеканала, злоумышленники могут прибыть в город из Хьюстона с целью совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что 7 июля во многих американских городах начались акции протестов. Причиной тому стало то, что полицейские убили двух афроамериканцев в Луизиане и Миннесоте. В Далласе произошли беспорядки. Так, 25-летний темнокожий ветеран Афганистана Мика Джонсон начал стрелять по стражам порядка. Жертвами стали пять офицеров полиции. В итоге мужчина был заблокирован на подземной парковке и ликвидирован при помощи робота.