Самара, 10 июля, 2016, 03:10 — ИА Регнум. По факту ДТП под Воронежем, в результате которого погибли три человека и еще 10 были госпитализированы, полиция области возбудила уголовное дело. Об этом стало известно в субботу, 9 июля, из сообщения в ГУ МВД по региону.

Разбитое стекло

Авария произошла 9 июля в 18:35 в Каширском районе. На дороге столкнулись Ford Focus и «Газель». ДТП произошло потому, что водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в российский микроавтобус со строителями, занятыми на Нововоронежской АЭС-2. Обе машины после аварии не подлежат восстановлению.

Три жертвы ДТП погибли на месте. Среди тяжелораненых — двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет. Третий — 38-летний пассажир. Авария стало также причиной того, что десять пассажиров микроавтобуса, жители Волгоградской и Ростовской областей, были доставлены в больницу Нововоронежа. Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, определяются все обстоятельства аварии.