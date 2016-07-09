Самара, 10 июля, 2016, 02:52 — ИА Регнум. В течение ближайших пяти дней американский пастор Джеймс Фрэнсис Малкахи, ранее задержанный в Самаре за нарушение визового режима, должен покинуть пределы России и выплатить штраф в размере двух тыс. рублей. Такое решение вынес Советский районный суд Самары, передает «Интерфакс».

Иоганн Баптист Лампи Старший. Портрет пастора Розенштрауха. 1834

Как сообщил адвокат задержанного Карина Арутюнян, она считает решение суда о депортации американского пастора необоснованным и намерена подавать апелляцию. Согласно информации источника в полиции области, пастор прибыл в Самару, чтобы венчать однополые браки. Адвокат Малкахи, в свою очередь, ранее заявляла, что гражданин США прилетел в Самару для того, чтобы встретиться с друзьями.

«Кто-то пожаловался на него участковому, тот пришел, проверил документы, встретил негодование и возмущение», — сказа источник в правоохранительных органах, говоря о том, что священнослужитель проводил венчания лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. На то Арутюнян заявила, что это «абсолютная неправда».

Ранее ИА REGNUM передавалось, что в субботу, 9 июля, в Самаре был задержан американский пастор за нарушение визового режима. Задержанный нарушил ФЗ №115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ. После составления протокола Малкахи был доставлен в Советский районный суд Самары.