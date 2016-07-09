Пастора из США, задержанного в Самаре, депортируют
Самара, 10 июля, 2016, 02:52 — ИА Регнум. В течение ближайших пяти дней американский пастор Джеймс Фрэнсис Малкахи, ранее задержанный в Самаре за нарушение визового режима, должен покинуть пределы России и выплатить штраф в размере двух тыс. рублей. Такое решение вынес Советский районный суд Самары, передает «Интерфакс».
Как сообщил адвокат задержанного Карина Арутюнян, она считает решение суда о депортации американского пастора необоснованным и намерена подавать апелляцию. Согласно информации источника в полиции области, пастор прибыл в Самару, чтобы венчать однополые браки. Адвокат Малкахи, в свою очередь, ранее заявляла, что гражданин США прилетел в Самару для того, чтобы встретиться с друзьями.
«Кто-то пожаловался на него участковому, тот пришел, проверил документы, встретил негодование и возмущение», — сказа источник в правоохранительных органах, говоря о том, что священнослужитель проводил венчания лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. На то Арутюнян заявила, что это «абсолютная неправда».
Ранее ИА REGNUM передавалось, что в субботу, 9 июля, в Самаре был задержан американский пастор за нарушение визового режима. Задержанный нарушил ФЗ №115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ. После составления протокола Малкахи был доставлен в Советский районный суд Самары.