Дамаск, 10 июля, 2016, 02:26 — ИА Регнум. В субботу, 9 июля, стало известно о том, что на северо-востоке Сирии убит один из лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Фехман Хюсейн, известный также как Бахоз Эрдал. Об этом информирует агентство Anadolu.

jan Sefti Курды

Инцидент произошел в районе города сирийского Камышлы в результате подрыва машины. Такие данные агентству предоставил представитель одной из сирийских оппозиционной группировок.

По словам источника, автомобиль, в котором находился Хюсейн, подорвали оппозиционеры. В результате взрыва, помимо лидера РПК, погибли также по меньшей мере восемь человек.

Фехман Хюсейн был в списке наиболее разыскиваемых террористов Турции. Имя лидера запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана находилось в «красном» перечне, куда включают только самых опасных членов террористических группировок.

Напомним, что Турция летом 2015 года вновь начала антитеррористическую операцию против сторонников РПК. Так, в ноябре того же года начались беспорядки в двух турецких провинциях Мардин и Диярбакыр, где проживают преимущественно курды. Более того, в 2015 году в Турции произошло несколько масштабных терактов, к которым, как считает официальная Анкара, причастны курды.