Мадрид, 10 июля, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Впервые за 31 год в Испании погиб тореадор от удара быка. Это произошло в субботу, 9 июля, в городе Теруэль во время традиционного испанского представления. Об этом сообщает агентство EFE.

Франсиско де Гойя. Коррида. 1825

Бык ранил 29-летнего Виктора Баррио рогом, а потом наступил на грудь. Сразу после произошедшего тореадора доставили в ближайшую больницу, но врачи уже не смогли сохранить жизнь Баррио.

В результате инцидента представления на арене, которые были намечены на сегодня, 10 июля, будут отменены. В понедельник, 11 июля, они начнутся с минуты молчания. Смерть тореадора на арене стала первой в истории Испании в ХХI веке.

За последние сто лет в общей сложности в Испании погибли 134 человека, которые с профессиональной точки зрения имели отношение к корриде, из которых 33 матадора погибли в результате ранений.

Виктор Баррио был родом из города Сеговии. Первый раз он вышел на арену для сражения с быками в 2012 году, это произошло на арене Лас-Вентас в Мадриде. До этого молодой человек учился и работал в гольф-клубе.