Минск, 10 июля, 2016, 01:26 — ИА Регнум. В субботу, 9 июля, гражданка РФ Мария Рымарь, которая была задержана в аэропорту Минска за шутку о наличии у нее взрывчатого вещества, была заключена под стражу. Об этом стало известно из Следственного комитета Белоруссии.

Svopi.ru Арест

По данным СК Белоруссии, к задержанной, которая дала «заведомо ложное сообщение о взрывчатых веществах», была применена такая мера пресечения как заключение под стражу.

Как заявила представитель СК Белоруссии Юлия Гончарова, есть вероятность того, что после предъявления обвинения гражданке России могут избрать меру пресечения, которая не будет связана с лишением свободы. На вынесенное решение могут повлиять личность Марии, а также обстоятельства уголовного дела.

Напомним, что 7 июля гражданка РФ направлялась из Киева в Москву, делая пересадку в Минске. В транзитном аэропорту Мария Рымарь, находясь в зоне досмотра, сказала, что у нее есть взрывчатое вещество. Неудачная шутка стала причиной того, что сотрудники полиции Белоруссии задержали женщину. Днем позже Гончарова заявила, что управление по Минску возбудило в отношении Рымарь уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об опасности. Соответствующая статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.