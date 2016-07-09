Самара, 10 июля, 2016, 00:59 — ИА Регнум. В субботу, 9 июля, в Самаре был задержан американский пастор Джеймс Фрэнсис Малкахи за нарушение визового режима. Об этом сообщил адвокат священнослужителя Крина Арутюнян, пишет «Радио Маяк».

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По словам представителя Джеймса Фрэнсиса Малкахи, его задержали полицейские и составили протокол о том, что он нарушил туристический визовый режим. Задержанный нарушил ФЗ №115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ. Теперь американскому пастору грозит депортация.

Задержание проводили сотрудники УФСБ. В настоящее время священнослужитель из Соединенных Штатов находится в Советском районном суде Самары, где для него будет избрана мера наказания. В ГУМВД по области пока не дают комментариев по этому поводу.

Как заявила Арутюнян, гражданин США прибыл в Самару в гости к своим друзьям. Однако 9 июля около 15:00 по московскому времени Малкахи был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По слова адвоката, задержанный не проводил проповедей, а в Самаре планировал встретиться со знакомыми.