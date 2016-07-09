Хельсинки, 10 июля, 2016, 00:49 — ИА Регнум. Министры обороны Финляндии и Великобритании подписали рамочный документ о сотрудничестве в области обороны в рамках саммита НАТО в Варшаве (Польша) 9 июля. Об этом сообщает финское издание Yle.

Кукрыниксы. «Нет для Европы злодеянья страшней, чем это одеянье». 1979

Стороны планируют усилить сотрудничество в сфере подготовки военных, а также в операциях по урегулированию кризисов. Кроме того, в документе указываются такие направления совместной работы, как противодействие химическому и биологическому оружию и обмен информацией. Документ не является юридически обязательным к исполнению и не накладывает на страны обязательство организовать единую систему обороны.

Швеция и Великобритания заключили подобное соглашение в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе.

Ранее финское издание Lännen Media сообщило о том, что Финляндия также планирует заключить двустороннее соглашение с США. Швеция в июне текущего года подписала совместный с американской стороной документ.

По словам министра обороны Финляндии Юсси Ниинистё, Финляндия намерена следовать примеру Швеции и развить отношения с США в сфере оборонной политики. Он не исключает, что страны могут подписать договор о двустороннем сотрудничестве еще до проведения президентских выборов в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года власти Швеции объявили о расширении военного сотрудничества с Вашингтоном. В Стокгольме этот шаг объяснили «действиями России, которые изменили ситуацию в области европейской безопасности».

Напомним, ранее министр обороны Ниинистё заявил о том, что наилучшим сценарием стало бы совместное со Швецией вступление в НАТО. Он подчеркнул, что для Финляндии важно следить за намерениями шведов в этом вопросе.