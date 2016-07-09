Вашингтон, 10 июля, 2016, 00:39 — ИА Регнум. Американский президент Барак Обама, ранее удостоенный Нобелевской премии мира за намерение закончить военные противостояния в Ираке и Афганистане, не согласен с тем, что за время его пребывания на посту главы государства Соединенные Штаты постоянно участвовали в войнах. Так Обама ответил на вопрос журналиста по итогам саммита НАТО в Варшаве на пресс-конференции, транслируемой Белым домом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама-гробовщик

По словам президента США, американские военные операции в Ираке и Афганистане полностью отличаются от войн, в которые страна была втянута, когда в 2009 году к власти пришел Барак Обама. Перед этим один из представителей СМИ сказал, что последний американский президент стал вторым лидером в истории США, при котором страна воюет на протяжении двух сроков подряд.

Как отметил Обама, еще восемь лет назад в Ираке и Афганистане присутствовало около 180 тыс. солдат из США, сейчас — меньше. Американские военные в настоящее время практические не принимают участие в боевых действиях, а оказывают помощь в качестве консультантов, заявил президент США.

Что касается боевых действий, то, подчеркнул Обама, они ведутся не против стран, а против террористических группировок. Это глава США назвал «великим наследием» страны, Европы и Азии после Второй Мировой войны.

Напомним, что в апреле 2015 года посол США Джеффи Пайетт на своей странице в соцсети разместил фотографии своих соотечественников с автоматами в руках, на которых они уверенно идут по Украине. Солдаты позировали на фоне здания Львовского аэропорта. Как выяснилось, пишет «Звезда», около 300 десантников США прибыли на Украину, чтобы за полгода подготовить около тысячи украинских силовиков. Также боевая техника НАТО для обучения пришла на полигон из Восточной Европы. Более того, в то же время аналогичные «десанты» прибыли в Латвию, Эстонию и Польшу.