Карелия, 1 августа, 2005, 14:38 — ИА Регнум. В Карелии два школьника набрали 100 баллов по одному предмету. Еще 4 человека набрали в сумме более 250 баллов по трем предметам. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном центре оценки качества образования.

Всего ЕГЭ как форму выпускного экзамена выбрали 17298 учащихся. 1,25% учащихся набрали в сумме более 200 баллов по трем предметам (216 человек). Русский язык сдавали 7668 человек, алгебру - 7550 человек, математику - 7550 человек, физику - 968 человек, биологию - 1112 человек. Больше всего "отличников" было по математике (19,4%) и алгебре (19,7%), меньше всего - по биологии (2,6%). Средний тестовый балл участников ЕГЭ по рускому языку составил 50,1 баллов, по математике - 49,7 баллов, по физике - 49,2 баллов, по биологии - 51,7 баллов.