Ереван, 9 июля, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 9 июня в Варшаве встретился с президентом Франции Франсуа Олландом.

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Саргсян выразил благодарность за последовательную помощь и важную роль Франсуа Олланда во всех вопросах, имеющих жизненное значение для Армении. Он подчеркнул, что в Армении действительно гордятся особенными отношениями с Францией, сообщает пресс-служба президента Армении.

Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что армяно-французское экономическое сотрудничество в течение лет заметно расширилось: в ряду стран ЕС Франция продолжает оставаться одной из стран, занимающих передовые позиции по объему инвестиций в Армении.

Президент Армении выразил признательность за недавнее принятие Национальным Собранием Франции предусматривающего уголовное наказание за отрицание Геноцида армян законопроекта, в чем велик личный вклад президента Олланда.

На встрече собеседники коснулись проблемы Нагорного Карабаха. Саргсян подчеркнул важность активной роли Франции, как одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в деле мирного урегулирования проблемы переговорным путем и выразил благодарность Олланду также за упорные личные усилия. Серж Саргсян и Франсуа Олланд обоюдно подчеркнули важность безусловного выполнения положений, закрепленных в заявлениях, принятых во время состоявшихся в Вене и Санкт-Петербурге встреч. Президенты обменялись мыслями вокруг перспективы продвижения переговорного процесса решения проблемы НК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, находящийся с рабочим визитом в Польше, в рамках саммита НАТО президент Армении Серж Саргсян вечером 8 июля встретился с госсекретарём США Джоном Керри. На встрече также обсуждалось нагорно-карабахское урегулирование. Собеседники отметили важность безоговорочного выполнения соглашений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

30 июня глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян проведут следующую встречу в Париже.