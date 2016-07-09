Дамаск, 9 июля, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сбили вертолет Ми-25 ВВС Сирии под Пальмирой при помощи американского тяжелого противотанкового ракетного комплекса TOW. Об этом, как передает НТВ, сообщил российский военный источник.

U.S. Army Ракетный комплекс TOW

«По имеющимся данным, террористы использовали американский TOW, — говорит источник. — Вертолет, израсходовав боеприпасы, шел обратным курсом на предельно малых высотах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля недалеко от Пальмиры был сбит вертолет Ми-25 ВВС Сирии с российским экипажем на борту. В результате инцидента погибли двое летчиков-инструкторов — Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин.

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