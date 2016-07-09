СМИ: Вертолет Ми-25 в Сирии сбит из американского комплекса TOW
Дамаск, 9 июля, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сбили вертолет Ми-25 ВВС Сирии под Пальмирой при помощи американского тяжелого противотанкового ракетного комплекса TOW. Об этом, как передает НТВ, сообщил российский военный источник.
«По имеющимся данным, террористы использовали американский TOW, — говорит источник. — Вертолет, израсходовав боеприпасы, шел обратным курсом на предельно малых высотах».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля недалеко от Пальмиры был сбит вертолет Ми-25 ВВС Сирии с российским экипажем на борту. В результате инцидента погибли двое летчиков-инструкторов — Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин.
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