Бухарест, 9 июля, 2016, 21:12 — ИА Регнум. В бухарестском аэропорту Отопень совершил аварийную посадку самолет Boeing-787 Dreamliner, выполнявший рейс из Осло в Доху. Об этом, как передает Life.ru, сообщил представитель воздушной гавани.

Adrian Boeing-787 Dreamliner авиакомпании Qatar Airways

По словам источника, причина ЧП — неисправность в одном из двигателей воздушного судна.

Отмечается, что на борту самолета, принадлежащего авиакомпании Qatar Airways, находилось 254 пассажира. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время специалисты проводят проверку лайнера.