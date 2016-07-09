Вена, 9 июля, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» переиграл «Сараево» из Боснии и Герцеговины в последнем контрольном матче на сборе в Австрии. Встреча, прошедшая 9 июля, завершилась со счетом — 2:0.

pixabay.com Футбол

В составе «красно-белых» отличились Куинси Промес (53 мин) и Илья Кутепов (89 мин).

Таким образом, подопечные Дмитрия Аленичева одержали третью победу в трех товарищеских матчах в Австрии.

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) — 2:0.