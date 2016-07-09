Таруса, Калужская область, 9 июля, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Концертом ансамбля солистов «Эрмитаж» под руководством заслуженного артиста России Александра Гиндина сегодня, 9 июля, в киноконцертном зале «Мир» города Таруса Калужской области открылся XXIV музыкально-художественный фестиваль фонда выдающегося отечественного пианиста Святослава Рихтера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Игоря Малеева Выступает ансамбль солистов «Эрмитаж»

В церемонии открытия фестиваля принял участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который сказал, что фестиваль фонда Святослава Рихтера по праву является одним из главных событий в культурной жизни как Калужской области, так и всей России. Ведь в концертах фестиваля принимают участие не только уже известные и выдающиеся музыканты, но и молодые исполнители, которым Таруса дарит яркий старт в профессиональной карьере.

В первом концерте фестиваля выступили дирижер и солист Илья Норштейн (скрипка), а также солисты Эмма Аликова (скрипка), Андрей Бурков (альт), Анна Устюжанина (виолончель), Леонид Друтин (саксофон) и Татьяна Безменова (фортепиано). Они исполнили произведения композиторов Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Николая Капустина, Астора Пьяццоллы и других.

В этом году проведение Рихтеровского фестиваля приурочено к празднованию 770-летия Тарусы. В рамках фестиваля 8 июля в городе состоялся джазовый концерт «Игорь Бутман приглашает друзей».

Рихтеровский фестиваль в Тарусе собрал любителей классической музыки в 24-й раз, а начинал проводить фестивальную фиесту еще сам Святослав Рихтер. В 1992 году маэстро учредил благотворительный фонд своего имени — «Тарусский фонд Святослава Рихтера» ‑ и объявил о проведении ежегодного Летнего музыкально-художественного фестиваля в Тарусе.

В 2016 году концерты Рихтеровского фестиваля пройдут на трёх площадках — в городском киноконцертном зале «Мир», в Доме литераторов и в «Доме на Оке» — на даче и в любимом месте маэстро Рихтера.

Сюда приезжают сотни последователей его таланта. Так, например, 25 июля здесь выступит народный артист из Башкирии Святослав Муртазин (орган).

В свое время Святослав Рихтер мечтал о том, чтобы на калужской земле, в Тарусе, проходили не только концерты корифеев, но и мастер-классы для молодых талантов, чтобы музыканты из разных стран под руководством опытных педагогов изучали артистические премудрости, не забывая при этом о летнем отдыхе в чудесном городке на Оке.

Как сообщало ИА REGNUM, первый музыкально-художественный фестиваль в Тарусе состоялся летом 1993 года и был посвящен творчеству великого норвежского композитора Эдварда Грига. Программа фестиваля была составлена самим Рихтером. Исполнители других концертов тоже были выбраны Святославом Теофиловичем. Среди участников первого фестиваля были Вадим Репин, Александр Мельников, Владимир Бальшин, Галина Писаренко, Елизавета Леонская. Художественным сопровождением фестиваля стала выставка работ скандинавских художников из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. Эта уникальная выставка была представлена в залах Тарусской картинной галереи благодаря участию Ирины Антоновой — директора ГМИИ им А.С. Пушкина.

С тех пор каждый год в конце июля фонд проводит летний музыкальный фестиваль в Тарусе. По традиции, начало которой положил Святослав Рихтер, в концертах фестиваля участвуют выдающиеся музыканты и молодые исполнители. Для них это приглашение — событие в профессиональной и творческой жизни, старт, освященный именем великого музыканта.

Расширяя свою деятельность, фонд Святослава Рихтера с 2006 года начал проводить музыкальный фестиваль «Таруса Зимняя», который гармонично дополняет музыкальными программами зимние каникулы, а с 2008 года во время проведения летнего фестиваля фонд осуществляет новаторскую для России программу творческих музыкальных школ. Подобная практика существует во многих странах. Воспитанниками летних музыкальных школ в свое время были сотни выдающихся музыкантов. Летние школы изначально ориентированы на тех, кто любит музыку и не мыслит без нее жизни.

Кроме летнего и зимнего фестивалей проходят «Сентябрьские вечера» — концерты, состоящие из хоровой, оркестрово-хоровой и вокальной музыки силами Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского.