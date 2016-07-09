Варшава, 9 июля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Лидеры Североатлантического Альянса одобрили всеобъемлющий пакет помощи Украине по итогам заседания комиссии НАТО-Украина в ходе саммита в Варшаве. Об этом, как передает УНН, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

«Несмотря на вызовы продолжающегося конфликта, Украина взяла на себя обязательства крупных реформ и усилий по борьбе с коррупцией, — сказал Столтенберг. — Реализация этих реформ имеет важное значение».

При этом генеральный секретарь НАТО добавил, что военный блок помогает Украине советами и адресной поддержкой.

«Для того, чтобы украинские институты в сфере обороны и безопасности были более эффективными, действенными и подотчетными, — сказал он. — Это цель комплексного пакета помощи, который мы (страны НАТО) одобрили сегодня».

9 июля пресс-служба президента Литвы сообщила, что по итогам первого дня саммита военного блока НАТО в Варшаве (Польша) было принято окончательное решение о размещении по одному свободному батальону альянса в каждой из трех стран Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) и Польше.

В сообщении отмечалось, что основными странами, которые предоставят военнослужащих для этих батальонов, будут США, Германия, Великобритания и Канада. Другие страны альянса предоставят различную поддержку этим батальонам.