Варшава, 9 июля, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Украина пока не готова к вступлению в Североатлантический Альянс. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Самостоятельное решение

«Президент Петр Порошенко очень четко заявил на нашей встрече, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня, — сказал Столтенберг. — Сейчас главное — это, как может Украина соответствовать стандартам НАТО».

При этом генеральный секретарь НАТО добавил, что каждая страна должна самостоятельно решить, хочет ли она стать членом военного блока.

«Захочет Украина стать членом НАТО или нет — это решение Украины, — подчеркнул Столтенберг. — Никто никого не заставит делать что-либо, и никакого вето никто накладывать не будет».

Генсек добавил, что комплексный пакет помощи будет направлен Украине для проведения реформ.

«Мы (страны НАТО) будем предоставлять политическую, практическую поддержку Украине и способствовать тому, чтобы она шла вперед», — сообщил Столтенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8−9 июля в Варшаве проходит саммит Североатлантического Альянса. В ходе мероприятия планируется принять итоговое решение о численности и составе 4-х батальонов НАТО на территории Польши и Прибалтики.