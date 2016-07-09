Владикавказ, 9 июля, 2016, 19:35 — ИА Регнум. На территории Северной Осетии участились случаи изъятия из незаконного оборота переделанного кустарным способом оружия. Как сообщает 9 июля корреспондент ИА REGNUM , чаще всего таким предметом становится ручка-пистолет.

Цитата из к/ф «Золотой глаз». Реж. Мартин Кэмпбелл. 1995. Великобритания — США Ручка-оружие Джеймса Бонда

Как рассказали в отделе информации и общественных связей РСО-Алания, еще один экземпляр «стреляющей ручки» калибра 5,6 мм и патроны к ней изъяты сотрудниками уголовного розыска республики у 36-летнего жителя Владикавказа.

Полицейским поступила оперативная информация о том, что у некоего молодого человека имеется в наличии незаконное оружие. После проверки и подтверждения полученного сообщения были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых мужчина был задержан. При личном досмотре у него была обнаружена ручка-пистолет калибра 5,6 мм. Согласно проведенному исследованию ЭКЦ МВД по РСО-Алания, изъятый предмет оружия является короткоствольным огнестрельным оружием калибра 5,6 мм.

По внешнему виду оружие напоминает обыкновенную металлическую письменную ручку, увеличенную в размерах. Такая ручка-пистолет может быть изготовлена только самодельным способом. Работает она по типу авторучки, достаточно удобна в использовании и вполне пригодна для стрельбы. Также полицейские выяснили, что злоумышленник находился в федеральном розыске за кражу.

Еще один факт незаконного оборота оружия был зафиксирован на окраине города Беслана. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого мужчину, у которого при личном досмотре был обнаружен и изъят обрез гладкоствольного ружья калибра 16 мм. По обоим фактам возбуждены уголовные дела (ч. 1 статьи 222 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Напомним, недавно в Северной Осетии полицейские и сотрудники ФСБ России изъяли у членов преступной группы, торговавших оружием, золотой пистолет Mauser. Оружие было инкрустировано драгоценными металлами, включая золото, и пригодно к стрельбе. Злоумышленники оценили стоимость золотого маузера в 2,5 млн рублей. При этом они утверждали, что в мире существуют всего лишь три экземпляра такого оружия.