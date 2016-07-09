Варшава, 9 июля, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Североатлантический Альянс не представляет угрозу ни для одной из стран мира, а также стремится к конструктивным отношениям с Россией. Об этом, как передает ТАСС, говорится в итоговой декларации состоявшегося в Варшаве саммита Североатлантического Альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миролюбие блока

В документе подчеркивается, что политика сдерживания и обороны Североатлантического Альянса «имеет большое значение для предотвращения конфликтов и войны».

При этом, отмечается в итоговой декларации, страны НАТО признают необходимость контактов с Россией с целью «снижения рисков».

«Мы продолжаем рассчитывать на конструктивное сотрудничество с Россией, как только ее действия сделают его возможным, — говорится в документе. — Эти усилия не будут предприниматься в ущерб надежного сдерживания и обороны НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8−9 июля в Варшаве проходит саммит НАТО. В ходе мероприятия планируется принять итоговое решение о численности и составе четырёх батальонов альянса на территории Польши и Прибалтики.