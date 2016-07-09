Калуга, 9 июля, 2016, 19:10 — ИА Регнум. В сквере Тарусской районной больницы Калужской области сегодня, 9 июля, торжественно открыли памятник выдающемуся русскому врачу, хирургу, анатому, физиологу и гигиенисту, основателю отечественной школы травматологии Ефрему Осиповичу Мухину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

Фото Игоря Малеева Открытие в Тарусе бюста русскому врачу Ефрему Мухину

Автор бюста — художник-скульптор, член Союза художников Белоруссии Игорь Чумаков.

В мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, руководители области и района, регионального Минздрава, жители города. На церемонии присутствовал потомок знаменитого врача Ефрема Осиповича Мухина — Михаил Кононов.

Выступающие отметили роль и заслуги Ефрема Мухина в развитии и становлении русской медицины.

Ефрем Мухин работал главным врачом Голицынской больницы в Москве. С 1813 по 1835 годы он занимал должность профессора кафедры анатомии, физиологии и судебной медицинской полиции в Московском университете. Огромной заслугой Мухина является составление курса анатомии на русском языке.

Научную и преподавательскую деятельность Ефрем Осипович сочетал с практической врачебной деятельностью, принимал участие в борьбе с эпидемиями холеры. В течение всей жизни он пропагандировал гигиенические знания и широко проводил в жизнь вакцинацию против оспы и другие меры профилактики, разработал ряд новых методов лечения.

В последние годы жизни Ефрем Осипович занимался наукой в своем имении в селе Кольцово Тарусского уезда. Он был похоронен при церкви села Лысая гора Тарусского уезда.