Санкт-Петербург, 9 июля, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Информация СМИ о договоренности итальянского футбольного клуба «Наполи» с санкт-петербургским «Зенитом» по трансферу полузащитника Акселя Витселя не соответствует действительности. Об этом, как передает Sportbox.RU, сообщили в пресс-службе российского клуба.

Anne Van Camp Аксель Витсель

«Футбольный клуб «Зенит» не ведет и не вел никаких переговоров с «Наполи» относительно трансфера полузащитника Акселя Витселя», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что руководство «Наполи» договорилось с «Зенитом» по трансферу 27-летнего бельгийца. Якобы российская команда готова расстаться с игроком сборной Бельгии за 20 млн евро.