Москва, 9 июля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2016 года упали на 12,5%, сообщают аналитики Ассоциации европейского бизнеса. Таким образом, продажи за первое полугодие 2016 года сократились на 14%. В связи с этим АЕБ вынуждена была скорректировать прогноз на 2016 год до 1,44 млн автомобилей, что меньше, чем предполагалось ранее. Так, падение рынка, по их словам, составит 10,3% по сравнению с прошлым годом.

Jocelyn Augustino Ситуация на авторынке

В это время отечественные эксперты считают, что такие показатели вполне ожидаемы. Машины продолжают дорожать, и покупательская способность россиян снижается. В этом причину падения рынка видит автомобильный эксперт Сергей Баранов. «Как показывает статистика, за 2 года цены на автомобили выросли почти на 40%. Естественно, при таком раскладе привлекательность новых машин упала. В итоге часть потребителей ушла на вторичный рынок, а часть и вовсе отказалась от приобретения автомобиля и отложила это на лучшие времена», — считает эксперт.

«Это нормальное состояние рынка в этом году. Если посмотреть на динамику предыдущих месяцев, то как раз падение продаж ежемесячно составляет в среднем 10−15%», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM Михаил Чаплыгин, генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб». По его словам, рынок сокращается за счет тех марок, которые ушли из России: Opel, Chevrolet, Honda. Кроме того, некоторые бренды, которые в прошлом году имели высокие показатели относительно общей динамики падения рынка, сейчас закономерно сокращают объемы продаж.

Рынок не оправдал ожиданий производителей и других участников рынка, хотя ещё в конце 2015 года аналитики убежденно говорили, что 2015 год был только началом, а не пиком кризиса для авторынка. Такое мнение высказала эксперт, доктор экономики Анна Мейзер. «АЕБ было бы лучше дать более пессимистичный прогноз, тогда бы их корректировки не выглядели бы столь трагично»,—отметила Мейзер. По её мнению, «пока поддержка отрасли не будет направлена в достаточной степени на стимулирование спроса, позитива ждать бессмысленно. Это не локальный вопрос, а проблема, вытекающая из общей экономической несостоятельности».