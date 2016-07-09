Варшава, 9 июля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Страны Запада должны проявлять твердость в отношениях с Россией и одновременно вести диалог, который позволит находить общие решения. Об этом, как передает RT, заявил президент Франции Франсуа Олланд в ходе саммита Североатлантического Альянса в Варшаве.

kremlin.ru Франсуа Олланд и Владимир Путин совершают экскурсию по Московскому Кремлю

«Мы в отношениях с Россией должны проявить твёрдость при необходимости — и это было необходимо, — говорит глава государства. — И в то же время вести диалог».

По его мнению, твердость позволяет вести диалог, а диалог позволяет находить решения.

«Очень важно показать с самого начала саммита, что мы не являемся угрозой, что альянс не занимает агрессивной позиции, что у альянса нет противников, — добавил Олланд. — Но нам нужно обеспечить свою собственную оборону».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8−9 июля в Варшаве проходит саммит НАТО, в котором принимают участие и представители Украины.

Читайте также: Генсек НАТО: Россия и НАТО больше не стратегические партнеры

Читайте также: МИД Бельгии: только выполнение Минска-2 изменит позицию НАТО по России