Уимблдон, Великобритания, 9 июля, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Проиграть третий финал в турнирах Большого Шлема подряд для Серены Уильямс было совершенно недопустимо. Она выиграла.

Tatiana Серена Уильямс

[[[flag-us]]] Серена Уильямс (США) — [[[flag-de]]] Ангелик Кербер (Германия) 2:0 (7:5 6:3)

Несколько раньше прошёл финал в соревнованиях девушек, и здесь радость пришла к российским любителям тенниса. Анастасия Потапова выиграла у украинки Даяны Ястремской со счётом 2:0 (6:4 6:3).

Завтра, 10 тиюня, состоится главный матч турнира, финал мужского одиночного разряда. В нём встретятся Милош Раонич и Энди Маррей.