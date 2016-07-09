Тула, 9 июля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. В Тульской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Lionua На железнодорожном переезде

По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.

«9 июля 2016 года в 04:00 мск на телефон диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП в Веневском районе на железнодорожном переезде станции Мордвес, где произошло столкновение поезда «Москва-Адлер» и легкового автомобиля «ВАЗ-2109», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили, что ДТП никак не отразилось на транспортном сообщении.