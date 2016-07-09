Владикавказ, 9 июля, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Боевую готовность частей и подразделений 58-й общевойсковой армии, дислоцированных в Северной Осетии, проверил исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России Александр Дворников. Как сообщает 9 июля корреспондент ИА REGNUM, в городе Владикавказе военачальник посетил штаб армии.

mil.ru Александр Дворников

В штабе объединения генерал-полковник Дворников заслушал доклад командующего общевойсковой армии генерал-лейтенанта Андрея Гурулева о состоянии боевой готовности в соединениях и воинских частях, осмотрел полигоны и строительство парков боевых машин. Особое внимание со стороны командующего было уделено вопросам обеспечения безопасности военных объектов. Кроме того, в ходе проверки обсуждены вопросы боевой подготовки войск, состояние вооружения, техники и учебно-материальной базы к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2016».

Отметим, что Александр Дворников, будучи еще полковником, командовал 19-й мотострелковой дивизией, расквартированной в городе Владикавказе. Офицер пользовался огромным авторитетом среди военнослужащих и всего гражданского персонала соединения. В последующие годы генерал занимал различные командные и штабные должности в системе Минобороны РФ.

Напомним, Александр Дворников по указу президента Российской Федерации Владимира Путина сменил на посту командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Галкина, переведенного в распоряжение министра обороны России.