Калуга, 9 июля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Строящийся мост через реку Оку в Калуге — одна из приоритетных строек региона. Объект является частью проекта «Южный обход», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Строящийся мост через реку Оку в Калуге

В настоящее время реализуется второй этап работ — надвижка пролетных строений. Из 450 метров уже установлено 128. Согласно плану, в течение месяца пролетная часть моста должна увеличиться еще на 72 метра. Работы ведутся одновременно на правом и левом берегах. В октябре 2016 года надвижку металлоконструкций планируют завершить.

Сегодня, 9 июля, ознакомившись с ходом работ, губернатор области Анатолий Артамонов провел планерку, где обратил внимание руководителей подрядных организаций на необходимость строгого соблюдения условий контракта. Глава региона потребовал повысить активность работ на всех участках проекта, который представляет собой 22-километровый объезд города. Калужский губернатор подчеркнул, что проект «Южный обход» входит в число крупнейших строек страны и полностью обеспечен финансированием.

В этот же день Анатолий Артамонов осмотрел особо значимые строительные объекты областного центра, в том числе перинатальный центр. Его строительная готовность составляет 100%. В настоящее время здесь завершаются монтаж оборудования и внутреннее обустройство помещений. Анатолий Артамонов осмотрел отдельные блоки центра, проверил функциональность инженерных систем. В этом лечебно-профилактическом учреждении можно будет получить все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии.

Близятся к завершению работы и в будущем Инновационном культурном центре. Сейчас здесь идет монтаж систем вентиляции, начались отделочные работы, а также планировка территории и ее благоустройство. В соответствии с концепцией министерства культуры Российской Федерации центр будет выполнять культурные и образовательные функции.

Завершилась рабочая поездка губернатора посещением строительной площадки второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Трехэтажное здание площадью 12,5 тыс. кв. м будет врезано в склон береговой линии и выйдет наклонной стеклянной плоскостью главного фасада в сторону Яченского водохранилища. Проектом также предусмотрено соединение существующего и нового корпусов подземным переходом. Это позволит увеличить пропускную способность музея более чем в два раза.