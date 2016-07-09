Тихвин, Ленинградская область, 9 июля, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Сочинения Петра Чайковского, Фредерика Шопена и композиции группы Doors будут звучать в ночь с 9 на 10 июля в императорском парке Гатчинского дворца в Ленинградской области в рамках традиционного фестиваля «Ночь музыки». Об этом сегодня, 9 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Александров Гатчинский парк. Белое озеро

Уже с 23:00 со сцены, сооруженной на водной глади Белого озера, зазвучит музыка в исполнении симфонического оркестра капеллы Санкт-Петербурга под управлением Александра Чернушенко. Музыканты исполнят Славянский марш Петра Ильича Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром №1 ми минор Фредерика Шопена. Затем прозвучат фрагменты музыки к балету «Лебединое озеро».

До конца праздника ласкать слух гостей будет музыка в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением Петера Феранеца. Музыканты исполнят интерпретации на музыку группы Doors — концерт для скрипки с оркестром «Оседлавшие шторм», который сочинил вдохновленный творчеством этой группы британский музыкант Джез Коулман.

В последней части гала-концерта будет царить главный музыкальный тембр фестиваля — труба, любимый инструмент императора Александра III. Прозвучит концерт для трубы с оркестром Рейнгольда Глиэра, камерные сочинения Сергея Рахманинова, «Мелодия» Александры Пахмутовой и увертюра «1812 год» Чайковского.

Отметим, что в «Ночь музыки» между Гатчиной и Петербургом будут курсировать автобусы. Программа фестиваля завершится в 03:30. Тогда же, от территории Гатчинского парка, отправятся первые рейсы. Автобусы проследуют до Московской площади, где можно будет пересесть на ночной маршрут 2М.