Деревня Энколово, Ленинградская область, 9 июля, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Ежегодный татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй-2016» проходит в эти минуты в поселке Энколово во Всеволожском районе Ленинградской области. Почетный гость праздника — спикер Государственной думы РФ Сергей Нарышкин — принял участие в гуляниях и отведал варенье из шишек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ilsurikat Веселье сабантуя

На праздник прибыло большое количество людей, которые веселятся, участвуют в различных играх, конкурсах, дегустируют национальную еду башкирского народа.

На Сабантуй, который проходит на живописном лугу в поселке Энколово, съехались представители 12 стран. По подсчетам организаторов, в праздничных мероприятиях уже приняло участие около 80 тысяч гостей.

На площадке торжества организовано сразу четыре сцены, на которых выступают артисты с народными песнями Татарии и Башкирии. Делегации из регионов России и других стран представили свои ремесла и развернули национальную кухню: шашлык, плов, домашние колбасы, чак-чак и бешбармак.

В рамках праздника прошли национальные состязания на поясах «Курэш» за звание абсолютного батыра «Сабантуй-2016», а также представление канатоходцев. Также гости соревновались в скоростном подъеме на столб, бились мешками, перетягивали канаты, участвовали в потешном аттракционе «достань монету из кефира». Больше всего участникам Сабантуя полюбилось битье горшков с завязанными глазами — забава собрала большие очереди из желающих поучаствовать.

На праздник урожая в этом году приехали почетные гости: председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, председатель Государственного совета Татарии Фарид Мухаметшин и полномочный представитель Башкирии при президенте России Артур Шайнуров.

«Мои дорогие соотечественники, я искренне рад быть вместе с вами на многолюдном и веселом Сабантуе. Это праздник с ярким национальным колоритом, но поистине всенародный и любимый в самых разных регионах и уголках нашей огромной страны. В эти дни особенно остро осознаешь, что мир и согласие живущих в России народов — это наша опора и бесценное достояние, это залог процветания и новых побед нашего великого Отечества», — сказал Сергей Нарышкин, приветствуя гостей праздника.

Спикер Госдумы отметил, что во многом благодаря Сабантую весь мир знает, что такое бешбармак и чак-чак. Вместе с губернатором 47-го региона и другими гостями Сергей Нарышкин посетил этнокультурные деревни, посмотрел борьбу «Курэш», бой подушками, выступления канатоходцев и угостился сладостями — чак-чаком и вареньем из шишек. Кроме того, чиновники разделились на команды и приняли участие в перетягивании каната. В соревновании победу одержала команда губернатора Ленобласти и спикера Госдумы.

По словам Александра Дрозденко, в этом году Сабантуй стал международным, в нем участвуют 12 стран зарубежья, а на следующий год будет проведен масштабный межрегиональный Сабантуй. «Ленинградская область — многонациональная область, где живут 86 представителей народностей, но мы живем как одна большая и дружная семья и с удовольствием перенимаем друг у друга культурные традиции, опыт в ремеслах, сноровку в приготовлении национальных блюд. Сабантуй стал поистине праздником не только татар и башкир, но и всех жителей Ленинградской области», — заключил глава региона.

Согласно традиции, башкиры и татары отмечают Сабантуй после окончания посевных работ. История праздника Сабантуй на берегах Невы насчитывает уже более 100 лет. Впервые он был проведен в Юсуповском саду Петербурга в 1913 году. После Великой Отечественной войны из-за роста количества посетителей праздник перенесли в Ленинградскую область. В минувшем году, согласно оценке властей региона, Сабантуй отметили более 100 тысяч человек.