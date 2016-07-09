Варшава, 9 июля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Система противоракетной обороны (ПРО) НАТО в Европе, которая направлена на отражение угроз извне евроатлантического пространства, не имеет отношения к России. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Франции Франсуа Олланд в ходе брифинга на саммите НАТО в польской столице.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Мы совершенно не против вас!

«Эти возможности ПРО нацелены только на ракетные угрозы из-за пределов евроатлантического пространства, — сказал французский лидер. — То есть эта система ПРО не касается России».

При этом Олланд добавил, что страны Североатлантического Альянса должны обзавестись новыми военными возможностями, не вступая при этом в гонку вооружений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США постоянно твердят о том, что ПРО в Европе не направлена против России. Якобы это масштабная противоракетная система создана только для того, чтобы защитить союзников США в Европе от некоей угрозы ракетного нападения со стороны Северной Кореи — с другой стороны планеты, — каких-нибудь экстремистов с Ближнего Востока или на худой конец Ирана.

Все эксперты справедливо указывают, что европейская ПРО направлена исключительно против России. Только Россия обладает стратегическим потенциалом, на сдерживание которого направлена столь масштабная система, как американская ПРО в Европе.

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