Москва, 9 июля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) выдворили двух дипломатов США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

NVO Здание посольства США в России

По его словам, персонами нон грата объявлены сотрудник посольства США, который устроил потасовку с охраной дипмиссии, а также работник ЦРУ.

«Вслед за их (американских коллег) недружественным шагом из Москвы пришлось уехать двум сотрудникам посольства США, — указано в ответе Рябкова, опубликованном на сайте МИД РФ. — Они были объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

«Надеемся, что в Вашингтоне все-таки осознают порочность агрессивной антироссийской линии, — добавил заместитель министра иностранных дел России. — Если же там решат дальше двигаться по пути эскалации, без ответа не останутся».

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