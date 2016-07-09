Химки, Московская область, 9 июля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Подмосковье сотрудники полиции задержали 19-летнюю гражданку Таджикистана, в квартире которой хранилось более 1,2 кг героина. Об этом сообщает в субботу, 9 июля, МВД России.

Psychonaught Героин

«Задержан активный участник наркогруппировки, специализирующейся на сбыте афганского героина, поставляемого в РФ контрабандным путем через территорию Центральной Азии», — говорится в сообщении.

По данным следствия, молодая наркосбытчица при задержании имела при себе около 100 г наркотиков, предназначенных для сбыта. Впоследствии при обыске по месту проживания задержанной оперативниками изъято еще 1,2 кг героина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.