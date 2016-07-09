Бангкок, 9 июля, 2016, 16:10 — ИА Регнум. В Бангкоке прошли полуфинальные матчи Гран-при. Результаты легко можно было предполагать.

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[[[flag-br]]] Сборная Бразилии — [[[flag-nl]]] Сборная Нидерландов 3:0 (25:18, 25:16, 25:23)

— Сборная Нидерландов (25:18, 25:16, 25:23) [[[flag-us]]] Сборная США — [[[flag-ru]]] Сборная России 3:0 (25:20, 25:23, 25:14)

В отличие от мужской сборной России, где нет недостатка в кандидатах почти на любую позицию, у российских волейболисток отчётливо чувствуется «короткая скамейка». Отсутствие даже одного игрока сразу вызывает едва ли не полный развал командной игры. Недавнее завершение игровой карьеры ведущими волейболистками будет ещё вспоминаться, но нынешней сборной нужно хотя бы показать то, на что она способна. То есть несколько больше, чем она показывает сейчас.

Завтра, 10 июля, Бразилия и США разыграют финал, а Россия и Нидерланды проведут матч за третье место. Вполне подходящий случай показать хорошую игру и порадовать своего тренера и своих болельщиков.