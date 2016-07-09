Мужчина, найденный на Москве-реке в спальнике, был убит выстрелом в голову
Москва, 9 июля, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности обнаружения трупа в спальном мешке на Москве-реке. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает Life.
SteveStrummer
Выстрел
Напомним, ранее сегодня на Москве-реке в районе Лужнецкой набережной рядом со стадионом «Лужники» случайный прохожий заметил плавающий в воде спальный мешок.
Приехавшие на место спасатели достали мешок, внутри которого находилось тело мужчины.
Стало известно, что мужчина был убит выстрелом в голову, а уже потом помещен в мешок и выброшен в воду. На вид убитому 40−45 лет, рост и телосложение среднее, волосы темные. Он был одет в солидный синий костюм.
Следствие рассматривает версию о заказном убийстве.