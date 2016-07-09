Калуга, 9 июля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Порядка 32 тыс. открепительных удостоверений поступили в Калужскую областную избирательную комиссию из Центральной избирательной комиссии России.

Пресс-служба избирательной комиссии Калужской области Подготовка к единому дню голосования

Как сообщили 9 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском облизбиркоме, открепительное удостоверение является документом строгой отчетности и предназначено для голосования граждан, которые по тем или иным причинам не смогут в день голосования 18 сентября 2016 года прийти на избирательные участки по месту жительства.

Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комиссией на основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой оно ему требуется. Открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Выдача открепительных удостоверений будет проходить в период с 3 августа по 6 сентября 2016 года в территориальных избирательных комиссиях, а с 7 по 17 сентября — в участковых избирательных комиссиях.

Как сообщало ИА REGNUM, для проведения выборов Государственную думу РФ VII созыва Калужская область поделена на два одномандатных избирательных округа: Округ №99 (Калужский) и Округ №100 (Обнинский)». Предварительная численность избирателей в Калужском округе — 393 721 человек, в Обнинском — 407 019 человек.

В Калужский одномандатный округ входят Калуга с территориями бывших Московского и Октябрьского округов, а также Барятинский, Боровский, Дзержинский, Износковский, Кировский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский, Спас-Деменский, Юхновский районы.

В Обнинский округ вошли бывший Ленинский округ Калуги, а также город Обнинск, Бабынинский, Думиничский, Жиздренский, Жуковский, Козельский, Людиновский, Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовический районы.

Кроме того, ко всем округам привязаны территории за рубежом. Так, к Калужскому одномандатному округу приписаны чуть менее 40 тыс. избирателей, проживающих в Германии. Участок для голосования — это территории генерального консульства РФ во Франкфурте-на-Майне. Сюда вошли 39 тыс. 300 избирателей. К Обнинскому избирательному округу приписана территория генконсульства России в израильской Хайфе (т. н. «Хайфа-2»), где проживают 7,5 тыс. избирателей и 33 тыс. избирателей генконсульства России «Франкфурт-2».