Лондон, 9 июля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Кабинет министров Великобритании оставил отрицательный отзыв под петицией о проведении повторного референдума по выходу Соединенного Королевства из Европейского Союза. Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 9 июля, на сайте британского парламента.

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В отзыве кабинета сказано, что 27 июня премьер-министр Дэвид Кэмерон четко дал понять, «референдум был одним из крупнейших опытов демократии в британской истории, в котором свое мнение высказали более 33 миллионов человек». Мнение подданных надо уважать напомнили в правительстве Её Величества и подчеркнули, что никакого повторного референдума не будет.

«Теперь мы должны готовиться к процессу выхода из ЕС», — сказано в отзыве кабинета.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум по вопросу членства королевства в Евросоюзе. 51,9% проголосовавших высказались за выход из ЕС. В день объявления официальных результатов референдума на сайте британского парламента появилась петиция с призывом привести повторный плебисцит.

Авторы петиции настаивали, что референдум о выходе из ЕС должен быть проведен по евросоюзному законодательству, а не по британскому. В евросоюзном законодательстве сказано, что страна может выйти из Евросоюза, если на соответствующем референдуме при явке не менее 75% за выход из ЕС проголосуют более 60%. Но референдум был проведен по британским законам, где все решает простое большинство голосов.

Несмотря на отрицательный отзыв кабинета министров, парламент рассмотрит эту петицию. Однако в парламенте большинство составляют консерваторы, которые сформировали правительство, так скорее всего второго референдума не будет.